Ippica: all’Arcoveggio il memorial Lamberto Govoni. Zico e Border Line Pax infiammano la pista

Oggi l’Arcoveggio ricorderà Lamberto Govoni, uno dei gentlemen più emblematici della storia post bellica del nostro ippodromo, nel cui nome si correrà la sfida principale. Le altre corse sono dedicate ai cavalli del cuore del gentleman emiliano. La giornata sarà aperta da un miglio riservato ai cavalli di tre anni che Fuerte e Roberto Vecchione correranno da favoriti su Frida Di No e sul rientrate Fullmoon Lux. Nel prosieguo spazio ai gentlemen e ai quattro anni, impegnati nel ’Premio Ormuz’, uno stringato miglio nel quale i due inviati di casa Sarzetto Edgar ed Enoy Pi saranno ai vertici del pronostico. Buone chance in ottica podio anche per Elizabeth Rek. Tre anni di nuovo protagonisti alla terza corsa per due giri con Freedom Bi a inseguire il primo successo in carriera, sogni di gloria condivisi anche per Fury Lux e Forza e Onore Gpd.

Equilibrio tattico e notevoli aspettative per il ’Premio Merano’, miglio che Etrusco Cla e Carmine Piscuoglio potrebbero risolvere in partenza. Undici cavalli anziani alla settima corsa per il memorial Lamberto Govoni, un handicap sul doppio chilometro e la partenza ai nastri con Zico e Andrea Vitagliano, in partenza dallo start, pronti a tentare il contropiede sui compagni di schieramento Border Line Pax e Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, mentre i due penalizzati, Demidoff Cla e Breila Di Casei dovranno mettere in campo grinta e statura atletica di livello per venire a capo della contesa.