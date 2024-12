Ippica: appuntamento all’Arcoveggio. Si comincia alle 14,45. La finale del Challenge per salutare il 2024. Tutti in pista nel ricordo del driver Andreghetti

Ultima chiamata di un intenso 2024 all’Arcoveggio, 59esima giornata che prelude a una brevissima sosta, l’appuntamento sarà già mercoledì primo gennaio prima della attesa kermesse dell’Epifania con la disputa del Gran Premio della Vittoria e della corsa tris, quarté e quinté.

L’epilogo del 2024 assume connotati tecnici rilevanti e soprattutto ricorda uno dei talenti più emblematici dell’ippica italiana, il ravennate Roberto Andreghetti scomparso nel luglio 2023 e nel cui nome e in quello dei suoi cavalli più importanti si dipanerà il pomeriggio.

Nel premio Almahurst Om – prima corsa alle 14,45 – , saranno di scena i gentlemen impegnati in uno stringato miglio che Giuseppe Leanza e il francese Ipsos Dairpet correranno con i galloni dei favoriti sul binomio Dior As-Stefano Manzato mentre Dutyfree Bi si avvarrà della talentuosa partnership di Guido Gnoffo.

Nastri e doppio chilometro ricordano la felice stagione di Andreghetti e Felix del Nord, un allievo di Erik Bondo ai vertici della leva 2002 e vincitore del Continentale 2006, in pista ci saranno i tre anni con First Choice e Alessandro Gocciadoro all’inseguimento dei compagni di franchigia Fammisognare e Federico Esposito.

Alla terza, puledri in vetrina e una triade a dividersi il pronostico, Gioia degli Dei, con Gocciadoro che cercherà di scrollarsi di dosso la minaccia Di Nardo che da qualche giorno sta con il fiato sul collo al capolista nazionale, Good Night Sp del maestro Lorenzo Baldi e Gardenia St, ospite di scuola sicula che Gaspare Lo Verde affida al bravo Alessio di Chiara.

Un sestetto di esponenti della leva 2021 si darà battaglia alla quinta corsa, grande qualità e particolari attenzioni per Flaviana Grif, unica pedina di giornata del top driver Andrea Guzzinati e seria candidata al successo su Flamenco Fer, che Gocciadoro interpreterà da catch per conto della suggestiva connection Riccio/Ruocco, mente la bionda Fiamma Np torna a Bologna dopo un brillante successo in categoria analoga.

In chiusura, saranno le lady di 4 anni protagoniste in pista nel Premio Marielles, la vincitrice del Nazioni 2013 guidata da Andreghetti e di proprietà della imolese Sonia Galanti, si sfideranno sui due giri pista con Emione Vit, Elisabetta Grif ed Etty del Ronco, tutte a disputarsi la vittoria.