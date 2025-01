Ippica. Gran Premio Ponte Vecchio, ecco i partenti

L’attenzione degli appassionati di ippica e in particolare del trotto, è tutta rivolta al prestigioso Gran Premio Ponte Vecchio che si disputerà domenica 26 gennaio all’ippodromo Visarno ‘ Cesare Meli’ di Firenze. Corsa di gruppo 3, montepremi euro 25.300, con undici cavalli che si contenderanno l’alloro. Questi i partenti a metri 2020: 1 Coltwine di Casei con driver Baldi, 2 Heart of Still cavallo olandese, 3 Cuba del Duomo con driver Facci, 4 Aramis Ek con Riccio, 5 Fiorano con Vecchione, 6 City Lux con Pezzatini, 7 Elton Wise, 8 Etereo Jet con Piscuoglio; partenti a metri 2040: 9 Enock con Matteini, 10 Corallo Pisano con Legnani, 11 Dylan Dog Font con Stefani.

Tutto pronto per la 79° edizione della storica corsa, ma domenica non sarà solo Gp Ponte Vecchio poiché il convegno offre 8 corse di valore ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni a partire dalle 12,50. Come ormai da 10 anni l’Associazione Pontevecchio premierà il guidatore del cavallo vincitore con un oggetto ricordo realizzato per l’occasione. Lo scorso anno il Gp Ponte Vecchio è stato vinto dal driver Roberto Vecchione alla guida del cavallo Boccadamo, in una bella giornata di sport.

Il Gran Premio Ponte Vecchio si disputa dal 1947 quando primeggiarono Fucsia e Olivieri in 1.25.6 e si chiamava inizialmente Premio d’Autunno fino al 1968 quando vinsero Valpiana e Nello Bellei in 1.20.1. Nel ‘68 e ‘69 si corse d’inverno e si chiamò Premio d’Inverno, dal ‘70 Gp Ponte Vecchio tornato poi dal 2016 sulla distanza del doppio km. Negli ultimi anni questi sono i vincitori. Nel 2020 Ursa Caf e Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata per il training di Antonio Esposito in 1.13.4 in percorso esterno; nel 2021 ancora Roberto Vecchione da favorito con Zacon Gio per il training di Holger Ehlert in 1.13.5 passando al mezzo giro finale dopo impegno esterno; l’anno scorso Akela Pal Ferm e Antonio Di Nardo per il training di Gennaro Casillo in 1.13.2 dopo aver ottenuto strada. Tantissimi sono i campioni passati per questa classica che ha spesso visto protagonisti cavalli e driver toscani.

Francesco Querusti