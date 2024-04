Ippica - Grande spettacolo al ’Cesare Meli’ del Visarno. Corsa dell’Arno a Brigante Sabino. Progressione decisiva nel finale

Edizione spettacolare e di grande fascino per la 197ª Corsa dell’Arno, storico appuntamento di galoppo all’ippodromo Visarno Cesare Meli alle Cascine. Davanti ad un numeroso pubblico a trionfare è stato Brigante Sabino con in sella Dario Di Tocco, proprietario Giuseppe Ortu. In partenza si sono dati battaglia sedici purosangue di alto livello qualitativo sulla distanza dei 2200 metri. In avvio Tramaglino prendeva il comando, ma la gara era emozionante e ricca di colpi di scena. In dirittura finale show di Brigante Savino che imponeva la propria classe e forza sotto l’abile regia di Dario Di Tocco. Subito dietro, al secondo posto, Certaldo con fantino Satta, segue Tramaglino con Pinna, al quarto posto Muhaarar Dream con Vargiu e quinto Theatre Lodge.

Un evento di rilievo che ha visto alle premiazioni la presenza di numerose personalità fra cui il sottosegretario del Governo Giacomo La Pietra, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il direttore generale dell’ippica Remo Chiodi, Carlo e Laura Meli della Sanfelice, Maurizio Mancianti presidente Panathlon Firenze, i rappresentanti dell’Aeronautica Militare e dei Carabinieri, con la presenza di Miss Italia e tante altre personalità del mondo sportivo e istituzionale, con la presentazione di Andrea Zanoboni. Consegnati numerosi riconoscimenti fra cui il premio Anaci.

Cavalli, mondanita, belle signore con fantastici cappelli, giochi per bimbi, musica, gastronomia e intrattenimenti hanno fatto vivere al numeroso pubblico di Firenze una giornata indimenticabile fra la natura, gli splendidi cavalli. Il concorso ‘Il cappello più bello per Corri la Vita’ ha reso l’ippodromo Cesare Meli di Firenze molto simile al Royal Ascot in Inghilterra. La giornata è stata contraddistinta da sette corse interessanti che hanno visto la presenza di un numero record di circa 90 cavalli.

Francesco Querusti