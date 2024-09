Ippica. Impact, prova di forza. La Tris ha un padrone

Sui 1800 della seconda Tris prova di forza di Impact, con in sella Saiu, che stacca su Comunque Bella e vola in trionfo al Cesare Meli. All’ippodromo gigliato alle Cascine 15 purosangue di 3 anni hanno vivacizzato sui 1800 metri di pista media la Tris, ‘Premio North Light’ (montepremi euro 6.600), terza prova della giornata.

Day Shadow, con Marcelli, alla sgabbiata si portava davanti a Impact e Grace The Gray e conduceva con determinazione. Nel finale però la corsa vedeva un epilogo emozionante e ricco di colpi di scena. Sull’ultima piegata la battistrada cedeva il passo alla determinata Comunque Bella, che con Del Fabbro entrava per prima sulla lunga retta finale. A metà retta l’allievo di Narduzzi, Impact, con Stefano Saiu produceva un allungo superiore a tutti e andava a vincere in 1.59.3 sulla valida femmina Comunque Bella. Mentre Day Shadow coglieva il terzo posto davanti a Benedetta Follia e Hedonism. Impact, portacolori di Francesco Marzi, registra in 9 corse disputate la prima vittoria, pagando al betting una discreta quota di euro 4,98.

Numerose le giornate di corse in programma a Firenze Galoppo assegnate all’ippodromo ‘Cesare Meli’ di Firenze. Nel mese di settembre ultimo convegno giovedì 26; sei giornate di corse al galoppo in ottobre: giovedì 3, giovedì 10, sabato 12, mercoledì 16, mercoledì 23 e mercoledì 30. In ottobre previste pure due giornate di trotto il 22 e 29, in virtù del doppio anello di pista che consente all’impianto comunale fiorentino di ospitare sia competizioni di galoppo che di trotto.

Tanti gli appuntamenti di valore e la Sanfelice che gestisce l’ippodromo, sotto la direzione di Carlo e Laura Meli, cercherà sempre più di coinvolgere, la città. In memoria di Cesare Meli, a cui è intitolato l’ippodromo di Firenze, la Federnat ha assegnato quest’anno a Siracusa l’organizzazione della giornata finale del ‘Gp Federnat - Memorial Cesare Meli’ in data domenica 29 settembre. Un evento di rilievo nazionale per l’ippica e il trotto.

F. Que.