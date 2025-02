Ippica, le corse di ieri. Tamburo suona per i Cavalieri di Santo Stefano

Tamburo ha vinto il premio Cavalieri di Santo Stefano (più correttamente l’Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano) che era una prova tradizionale nel calendario dell’ippodromo di San Rossore. La corsa era al centro del programma di ieri: sulla distanza dei doppio chilometro si sono affrontati sette buoni performer di 3 anni. Il pubblico ha decretato favorito proprio Tamburo sul quale giravano positive voci dopo la buona prestazione fornita nell’ultima uscita; al secondo posto, discosto, Our Biz. Il presidente net dell’Istituzione, Umberto Menicucci Ascani ha consegnato all’allenatore Marco Gasparini e al fantino Gavino Sanna una pregiata medaglia d’argento.

Il pomeriggio si è aperto con il successo di Fai Angel (D. Poggi) nel premio Annalisa Magonzi, metri 1500, riservato ai gentlemen rider e alle amazzoni; quindi il premio Corsaro, metri 1200, vinto da Presidential Dancer (M. Lopez). Nel premio Julin, metri1500, con sette cavalli al via, i quattro dei quali allenati da Stefano Botti hanno dovuto alzare bandiera bianca di fronte allo strapotere di Mammami (D. Vargiu). Nel premio Golfo, metri 1500, dedicato al bellissimo cavallo grigio della scuderia Miani che trionfò nel Derby del 1949, Sebah il Guerriero (F. Branca) e Di Più (S. Urru) sono finiti in parità. La corsa era ‘a vendere’ e all’asta successiva sul nome di Sebah il Guerriero si è accesa una furibonda competizione di offerte e controfferte. Infine il cavallo è stato ricomperato ma rimettendo l’intero premio vinto.

Dopo il premio Cavalieri di Santo Stefano, del quale già si è detto, la prova di chiusura, premio Euclide, metri 1500, riservata ai cavalli anglo-arabi. Ha vinto il favorito Fastidio da Clodia (G. Marcelli) che ha battuto per una sola narice Wakanda. Si torna a correre domenica con belle prove sulla pista e numerose iniziative collaterali per il pubblico, come del resto accade ogni domenica. Ma l‘evento centrale sarà la disputa della 17^ Ribot Cup; tre prove su distanze diverse nelle quali si confronteranno i migliori giovani fantini d’Europa.