Ippica - L’ex campione di calcio si è classificato terzo nel premio Zaini. Domani la corsa principale. Zibì Boniek illumina anche il Visarno

Una star del calcio protagonista ieri all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ alle Cascine. Zibì Boniek (nella foto), ex attaccante di Juve e Roma e vicepresidente della Uefa, è sceso in pista a Firenze per gareggiare con il suo cavallo Giacomo Mail. Boniek vestito con i colori bianco e rosso della Polonia si è presentato in splendida forma al Premio Cioccolateria Zaini Milano, arrivando terzo in una gara corsa da guidatori Gentleman. L’evento centrale e più importante il ‘Premio Zaini dal 1913’ ha visto primeggiare Andrea Farolfi alla guida di Diamond Francis. Ora lo sguardo è già rivolto a domani, giornata clou dei convegni di inizio anno incentrata sul Premio Befana Zaini che prevede degustazioni, cioccolatini e caramelle per tutti i bambini con la Befana che sarà presente con un giorno d’anticipo all’ippodromo fiorentino in una interessante manifestazione adatta agli appassionati e alle famiglie.

Stabilito il calendario del Trotto a Firenze per l’anno 2025, con convegni che hanno il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura Masaf strutturati in 34 giornate. Gennaio (6 giornate): Domenica 5 Gp Zaini, Venerdì 10, Lunedì 13, Martedì 21, Domenica 26 Gran Premio Ponte Vecchio e Martedì 28. Febbraio (8 giornate): Domenica 2, Martedì 4, Domenica 9, Martedì 11, sabato 15 Gran Premio Firenze, Martedì 18, Domenica 23 e Martedì 25. Marzo (7 giornate): Martedì 4, Domenica 9, Martedì 11, Domenica 16 Gran Premio Duomo e Gp Etruria, Martedì 18, Venerdì 21 e Martedì 25. Poi spazio al galoppo e il trotto tornerà negli ultimi mesi dell’anno. Novembre (7 giornate): Lunedì 3, Venerdì 7, Lunedì 10, Venerdì 14, Lunedì 17, Venerdì 21 e Venerdì 28. Dicembre (6 giornate): Martedì 2, Martedì 9, Domenica 14, martedì 16, Martedì 23 e Martedì 30.