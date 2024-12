Ippica. Premio Dynamo Camp. Gabri Cup senza rivali

All’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze si è corso l’ultimo convegno di trotto dell’anno. Nella sesta corsa della manifestazione, come evento clou era previsto il Premio Dynamo Camp Plus (montepremi euro 13.200), con la presenza di sette cavalli vincitori dai 3.000 ai 15.000 euro in carriera. Fra questi il netto favorito risultava Gran Torino, considerato dai tecnici anche come futuro prospetto da Gran Premio. La realtà si rivela in pista diversa con un finale bello, emozionante e al cardiopalma.

In partenza Gran Torino, con Gocciadoro, scattava in testa in 13.7 su Gea del Ronco, Gabri Cap e Galassia Gielle e transitava ai 600 in 44.4 e con un buon tempo al km. Il leader proseguiva con un quarto veloce in 29.7 e in retta d’arrivo si distende con una frazione in 14.7, ma sul palo la sua corsa da protagonista veniva sorprendentemente piegata da Gabri Cap. La pupilla del proprietario gigliato Gabriele Paggetti, Gabri Cup, autrice di un finish fulmineo, nonostante che Riccardo Pezzatini non avesse avuto necessità di muovere le mani riusciva a rimontare e ad aggiudicarsi la prestigiosa corsa fiorentina. Quinto successo in undici uscite per Gabri Cup, figlia di Man Of Many Missions, che in 1.15.1 precedeva Gran Torino al fotofinish, Gea del Ronco, Galassia Gielle e Gangster Stecca. Gabri Cap, allevata, preparata e guidata da Pezzatini, pagava euro 5,63 al totalizzatore. In marzo 2025 la rivedremo a giusta ragione nel Gran Premio Etruria di Firenze.

Stabilito il calendario del Trotto a Firenze per l’anno 2025, con convegni che hanno il patrocinio del Ministero dell’Agricoltura Masaf e rivestono grande importanza nel panorama italiano, strutturati in 35 giornate. Gennaio (7 giornate): Venerdì 3 e Domenica 5 incentrate sul Premio Befana Zaini con vari eventi collaterali, Venerdì 10, Lunedì 13, Martedì 21, Domenica 26 Gran Premio Ponte Vecchio e Martedì 28. Febbraio (8 giornate): Domenica 2, Martedì 4, Domenica 9, Martedì 11, sabato 15 Gran Premio Firenze, Martedì 18, Domenica 23 e Martedì 25.

Francesco Querusti