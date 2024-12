Ippica, puledri al centro del programma di oggi. San Rossore, due corse... nipponiche. Premio ’Palazzo Blu’ e ’Mostra Hokusai’

PISAUltima domenica pre natalizia all’ippodromo di San Rossore con un convegno nel quale emergono le due condizionate per cavalli di 2 anni: una sulla distanza dei 2000 metri, l’altra dei 1500 metri ma riservata alle sole femmine. Le due corse - i premi “Palazzo Blu” e “Mostra Katsushika Hokusai” – propongono una ristretta selezione di partenti che però soltanto in apparenza favorisce il pronostico poiché l’attività dei puledri è ancora aleatoria nella continuità. Intanto ci affidiamo a Eagle Force nel premio “Palzzo Blu” e a Tindari nell’altra condizionata.

I nomi delle due corse sono strettamente legati poiché dal 24 ottobre e fino al 23 febbraio è in corso a Palazzo Blu una bellissima esposizione del grande pittore e incisore giapponese che svolse la sua attività artistica ai primi dell’800. Come ogni anno, in occasione dei grandi eventi invernali di Palazzo Blu, sarà in essere un rapporto di reciprocità con l’ippodromo per il quale quanti si presenteranno alla mostra con un biglietto d’ingresso dell’ippodromo godranno di uno sconto e così avverrà anche nella situazione opposta.

Due ricchi handicap sono i premi “Palazzo Gambacorti”, metri 1300, e “Antonietta Guardati”, metri 1500 per cavalli di 3 anni. Pronostico da valutare con il misurino il che significa affidarci alla scala dei pesi e al momento di forma. Nel premio “Palazzo Gambacorti” ha una buona chance Blue Metal Jacket mentre nell’altro ricco handicap Muratone può dire autorevolmente la sua. Vogliamo infine ricordare una corsa dal nome che potrà apparire particolare: il premio “14 giugno 1944”. Con questa dizione Alfea ha voluto ricordare la morte del carabiniere Agostino Bragazzi avvenuta 80 anni fa in circostanze drammatiche proprio davanti all’ingresso dell’ippodromo. Il giovane, in licenza, faceva pascolare le pecore della sua famiglia nei prati davanti all’ippodromo senza accorgersi che gli zoccoli di una parte del gregge si erano impigliati nei fili del telefono che erano stati stesi a terra, strappandoli. Per i militari tedeschi, che dal giorno dell’armistizio occupavano San Rossore, quello fu considerato un atto di sabotaggio e il giorno stesso, al tramonto del 14 giugno del 1944, impiccarono il carabiniere Bragazzi proprio davanti all’ippodromo lasciandolo esposto per due giorni come monito per tutta la popolazione. Oggi una croce posta nel luogo esatto dell’esecuzione ricorda quel tragico evento.

Sette corse in programma, si inizia alle 13; questi i nostri favoriti: I corsa: Dusan, Forward Flight e Under Secret; II: Lethal Spirit, Flymaker e Space Case; III: Blu Metal Jacket, Rooster, Jack Folla; IV: Eagle Force, Mehmas Moon; V: Tindari, Piccantissima; VI: Muratone, Countess Susie, Heet; VII: Nix’s Impact; Elegant Drago, Langre.