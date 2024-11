Ippica. San Rossore oggi ricorda Galletti e Simoni. Storia dell’ippica pisana al centro del convegno

Grande qualità in pista oggi a San Rossore. Il convegno del sabato vede al centro del programma due corse dedicate a personaggi degni di una giornata... festiva, tale era stato il loro peso nello sviluppo dell’ippica pisana e nella storia del territorio: Ranieri Galletti e Dario Simoni. Entrambe le corse hanno il rango di condizionate: il premio “Galletti” è una prova per femmine di 3 anni sui 2000 metri mentre il “Simoni” è riservato a maschi e femmine di 3 anni e oltre sui 1500 metri. Fra le otto femmine in pista sul doppio chilometro del premio “Galletti” bene in vista Gris Celèbre e The Dams. Su Ranieri Galletti molto si è scritto. Autentico pioniere dell’ippica a Barbaricina, vi giunse a soli 13 anni dal piano di Pisa per lavorare nelle scuderie di Jacopo Barchielli, colui che aveva scoperto il paese dei cavalli. Ben presto Galletti si mise in proprio e come fantino fu il primo italiano a vincere la prestigiosa corsa dell’Arno in sella a Bold Davie. Era il 1854, proprio l’anno nel quale prendeva il via l’attività dell’ippodromo di San Rossore a testimoniare che in poco più di venti anni il fenomeno era esploso coinvolgendo un’intera comunità del borgo alle porte di Pisa.

Dario Simoni ha invece il profilo dell’uomo di cultura tout court, l’uomo cioè che non ha confini nei suoi interessi. Medico ma anche storico è ricordato soprattutto per due opere, “Medaglioni pisani” e “San Rossore nella storia”. La condizionata che porta il suo nome conclude il pomeriggio come tris-quarté- quinté, una prova sui 1600 metri con grande qualità fra i 14 concorrenti, fra i quali ricordiamo il vincitore del premio “Pisa” di due anni fa, Il Grande Gatsby. Nel pomeriggio è programmato anche un confronto internazionale, una prova di coppa del mondo per gentlemen rider e amazzoni. E’ il premio Fegentri, metri 2000; fra gli otto cavalli al via figurano anche quattro cavalieri stranieri in rappresentanza di Regno Unito, Spagna, Repubblica Ceca e Francia. Fra le iniziative per il pubblico ricordiamo Il “Gran teatro dei mangiafichi”, spettacolo che avrà luogo sul parterre con letture, burattini e iniziative interattive per bambini. Nel pomeriggio sono previste anche le corse dei pony mentre al corner food si potranno degustare crêpes per tutti i gusti.

Sette le corse in programma, si inizia alle 13,30; questi i nostri favoriti: I corsa – Cochise Kid, Cotai Hero, Neo Soul; II – Lockwood, Celtc Song, Finally; III – Gris Celèbre, The Dams, Denaga de L’Alguer; IV – Became Good, Lucky Love, Martinator; V – Celtico Arcano, Ancora Drago, Fair Angel; VI - Dusan, Aria Intrigante, Imperatorius; VII – Il Grande Gatsby, Closer Look, Breughel.