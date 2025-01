Ippica. San Rossore, premio Ennio Rinaldi. La vittoria di Breguet Man

Un corto muso ha separato il favorito Breguet Man da Cuban Slide; al terzo posto si è classificato Fulsome; combinazione vincente 9-1-3. E’ stato questo l’esito del premio Ennio Rinaldi, metri 1500, prova di centro relativamente al piano della giornata feriale di corse al galoppo a San Rossore. Undici al via dopo il ritiro di Dangerous Game. In dirittura si sono distaccati Breguet Man e Cuban Slide costringendo il giudice a ricorrere al fotofinish. Sandra e Ferdinando Rinaldi hanno premiato Mario Sanna, fantino del cavallo vincitore. Ennio Rinaldi fu un personaggio dell’ippica eroica della prima parte del secolo, un’intera vita lavorativa collaborando con trainer famosi, da Federico Regoli a Vittorio Ugo Penco. Rinaldi ebbe però un altro grande merito: mise da parte tante immagini della vecchia Barbaricina che tornarono utili quando, nel 1973, La Nazione pubblicò l’Album di Pisa, e nel 1981 in occasione della mostra sull’ippica pisana organizzata dalla circoscrizione 1 e dalla società Alfea che si svolse negli Arsenali Medicei e che ebbe oltre 5 mila visitatori.

Le restanti due corse in piano sono state vinte da Amyntas (D. Di Tocco) e Spartano (M. Sanna). Nel pomeriggio tenevano banco anche le tre corse in ostacoli. Nello steeple chase di apertura il premio era dedicato a Plinsky, il saltatore allenato da Gian Maria Travagli vincitore di numerosi Grandi Premi. La corsa ha visto il successo dell’outsider Mythos bene interpretato da Gabriele Agus. A premiare il proprietario del cavallo vincitore Niccolò Travagli. Le due corse sulle siepi hanno visto vincitori: Ihopeyoulike (J. Faltejsek) nel premio Corinto e Planting (O, Velek) nel premio Adamello che ricordava un grande cavallo, vincitore della Gran Corsa Siepi di Pisa del 1971 (e secondo nelle due edizioni seguenti). Si torna correre domenica con numerose prove di ottimo livello quali le condizionate, premi Unione Industriale Pisana e Banca Popolare di Lajatico, e i ricchi handicap premi HTS Verde Sportivo e Piergiorgio Terranova.