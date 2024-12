Ippica, si comincia alle 15,05. Croce Rossa Italiana, la finale all’Arcoveggio

Domenica speciale all’ippodromo Arcoveggio bardato a festa, per l’imminente Natale. L’impianto di via di Corticella sarà teatro delle finali dei due tornei a scopo solidale, i cui protagonisti principali sono i gentlemen driver, ovvero i guidatori non professionisti che, nel tempo libero, si dedicano alle corse al troppo.

Il trofeo Croce Rossa Italiana, kermesse itinerante tra gli ippodromi regionali, è alla ventitreesima edizione. Più recente il torneo Gentlemen 4 Life, inaugurato nel 2019. Quest’anno il ricavato raccolto dalle donazioni andrà a sostenere i progetti di Casa delle Donne per non subire violenza di Bologna.

Si comincia alle 15,05. Occhi puntati su Matteo Zaccherini e il suo Contento Jo e Marcello Bechis con Chopin Grif.