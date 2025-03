IPPICA TROTTO. Gran Premio Duomo a Dany Capar. Il sei anni domina con destrezza

Giornata spettacolare di trotto all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. Si sono disputate sette corse di alto livello incentrate sullo storico Gran Premio Duomo, abbinato al Trofeo Aci 125 anni. Nove fra i migliori indigeni del comparto si sono confrontati sulla breve distanza dei 1600 metri del Gp Duomo. L’indiscusso protagonista e vincitore è stato Dany Capar che si rende intangibile in 1.10.6 dominando la corsa con classe ed energia. Il sei anni Dany Capar è nato a Silvano Caparrini da Exploit Caf e Sueia della Luna, alfiere del fiorentino Leonardo Cecchi, preparato e guidato da Alessandro Gocciadoro, è un professionista esemplare del Trotto Nazionale.

In partenza Dany Capar in 12.9 è scattato in testa davanti a Chance Ek, respingendo il francese Ideal San Leandro, tallonato da Bleff Dipa. Dopo 600 metri in 43.2, il castrone raggiungeva il km a eccellente andatura e proseguiva con un quarto volante in 27.8, che tagliava le zampe ai rivali. In arrivo senza forzare Dany Capar, con driver Alex Gocciadoro, chiudeva in 14.5, trionfando col tempo di 1.10.6. Con uno speed notevole Callisto con Amitrano conquista l’ambita piazza d’onore in 1.10.8 prevalendo su Chance Ek 1.10.8 con Pietro Gubellini, sul generoso transalpino Ideal San Leandro 1.10.9 con Bjorn Goop ed infine su Diamond Truppo 1.11 con Speedy Velotti. Manifestazione con il patrocinio del Masaf e di Grande Ippica Italiana.

Dany Capar firmava il 17° successo in carriera, conquistando l’accesso al Gp Lotteria assieme a Callisto e Chance Ek. Per Alessandro Gocciadoro si tratta del quinto trionfo da guidatore dopo Peace of Mind nel 2017, Arazi Boko nel 2018, Vernissage Grif nel 2021, Vivid Wise As nel 2024, ai quali occorre aggiungere l’affermazione da allenatore conseguita nel 2023 con Vivid Wise As. Tante le personalità alla premiazione di una giornata che ha avuto come partner per gli eventi collaterali l’Automobile Club Firenze per i suoi 125 anni e la Scuderia Biondetti con bellissime auto d’epoca. Hanno premiato i vincitori Barbara Catizzone dirigente Masaf, Massimo Ruffilli presidente Aci Firenze, Gino Taddei presidente scuderia Biondetti, insieme a Carlo e Laura Meli della Sanfelice che gestisce l’eccellente ippodromo delle Cascine.

Francesco Querusti