Ippica - Trotto. Premio Hollandia a Demon di No. Il finale di stagione promette bene

All’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze Trotto nove anziani di categoria E-D ai nastri di partenza nel Premio Quick Hollandia (montepremi euro 7.700) quarta prova del convegno. Lo stimato Demon di No, reduce da un successo fiorentino, con driver un inappuntabile Francesco Di Maggio, reagisce subito bene e scalcava Corsaro San, procedendo poi a ritmo elevato e superando i 600 in 43.7 e il km in 1.13.7.

Il leader Demon di No respinge in 14.2 il tentativo d’attacco di Corsaro San che disputa anche lui una splendida prova e con 400 finali in 29.7 si impone nettamente per distacco in 1.13.5 di media al km. Mentre Corsaro San con Greppo conquista la piazza d’onore su Darwin Wise, Vortice d’Amore ed Alfred. Demon di No, erede di Nesta Effe, allenato da Gennaro Casillo per i colori di Giuseppe Perna, firmava la decima vittoria in carriera pagando al betting euro 2,71 al termine di una corsa che l’ha visto come indiscusso protagonista.

Al Visarno si annuncia un finale di stagione molto interessante con i cavalli che tornano oggi pomeriggio in pista per un interessante convegno di trotto. Questo il calendario di dicembre con il quarto trimestre 2024 incentrato sullo storico Gp Duomo, manifestazione di rilevanza internazionale. Questi gli appuntamenti di dicembre: martedì 3, domenica 8 Gran Premio Duomo, martedì 10, martedì 17, martedì 24 e venerdì 27.

F. Que.