Ippica. Zaini, due giornate di corse show. Memorial Baldi a Demon dell’Est

Inizio anno spettacolare all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. Oggi e domenica 7 gennaio sono in programma due appuntamenti di grande rilievo con la disputa dei Premi Zaini dal 1813 e del Trofeo Befana Zaini, che sono le corse più importanti dei due convegni. Nelle due giornate verranno organizzate alcune manifestazioni collaterali per coinvolgere sempre più le famiglie e i bambini con la consegna di dolcetti della Ditta Zaini e le calze della Befana. Arriva infatti in anticipo la Befana all’ippodromo delle Cascine e oggi ‘la simpatica vecchietta’ sarà presente nel pomeriggio al convegno di trotto dedicato ai prodotti della Ditta Zaini di Milano e distribuirà a tutti i bambini presenti la tradizionale calza piena di tanti dolcetti. Al pubblico sarà offerto un assaggio di prodotti al cioccolato.

La giornata inizierà alle 13,15 con un un ricco convegno di sette corse al trotto incentrate sul ‘Gp Zaini dal 1813’, previsti tanti eventi collaterali ricreativi e la presenza di alcune personalità del mondo sportivo ed istituzionale. Calendario corse al trotto di gennaio 2024: Martedì 2, Domenica 7, Martedì 9, Domenica 14, Martedì 16, Domenica 21 Gran Premio Ponte Vecchio, Martedì 23, Domenica 28 e Martedì 30. All’ippodromo Cesare Meli, in virtù della doppia pista, si corre anche il galoppo che avrà successivamente ampio spazio nel corso dell’anno con eventi tradizionali e di alto livello storico ed agonistico, sotto la regia della Sanfelice che gestisce l’impianto.

Nell’ultimo convegno di trotto era previsto sui 2020 metri il Memorial Ubaldino Baldi (montepremi euro 11.000), che raccoglieva al via sette cavalli di 4 anni. In 12.9 Dakota Grim, con Edo Baldi, respinge al via Demon dell’Est seguito da Diva Indal e Donata Indal e prosegue ai 600 in 46 e in 1.15.6 al primo km. Demon dell’Est spostava dalla corda e attaccava violentemente in 13.7. Sull’ultima curva Dakota Grim si difendeva ancora, ma all’ingresso in retta sbottava di galoppo e Demon dell’Est, pur provato dal duello, andava a vincere in 1.14.3, grazie ad un secondo km strepitoso, mentre Drake con Garruto in 1.14.4 precedeva l’ottima Diva Indal e Dolcenera. Ottava vittoria in carriera per Demon dell’Est, che presso il totalizzatore pagava euro 1,39 da favorito.

Francesco Querusti