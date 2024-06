Irene Siragusa convocata ai Campionati Europei: "Quando l’Italia chiama, sono sempre pronta"

Irene Siragusa verso gli Europei. Ufficializzate le convocazioni della Federazione Italiana di Atletica leggera per i Campionati Europei di Roma 2024. Tra i convocati anche la colligiana Irene Siragusa. La velocista con gli occhiali è così al suo quinto Campionato Europeo convocata per i 200m e la staffetta 4x100. "Orgogliosa – afferma – di far parte di nuovo della squadra azzurra, cercherò di dare il meglio di me".

Insieme a lei anche la compagna di squadra civile (atletica2005) Stefania Strumillo nel lancio del Disco. Le gare si svolgeranno nello Stadio Olimpico, dove Siragusa ha siglato nel 2008 il record italiano della 4x100 categoria Cadette. Adesso di nuovo su quella pista per un appuntamento che è la rampa di lancio per le Olimpiadi di Parigi. Lo scorso mese la colligiana e le compagne della 4×100 hanno strappato infatti il pass per Parigi 2024. "Quando l’Italia chiama noi siamo sempre pronte, come nell’inno – commenta l’atleta –. Sono felice di aver portato la staffetta a un obiettivo così grande e sono contenta di aver corso con loro, con una formazione nuova. Un risultato non banale e per nulla scontato".

Seconda volta, quindi, per Siragusa alle Olimpiadi. Con Zaynab Dosso, Dalia Kaddari e Arianna De Masi l’atleta colligiana si è, infatti, qualificata per Parigi 2024.

Ritornando agli Europei le batterie dei 200m F si terranno la mattina di lunedì 10 giugno, mentre quelle della 4x100 il giorno seguente. La squadra è numerosissima (116 convocati) che combatteranno per portare a casa più medaglie possibili.

Per i colligiani una ragione in più per seguire queste sfide. Quella ragione si chiama Irene Siragusa. Si ripete ancora una volta il sogno di tutta una città che si unisce a quello di una sua cittadina.

La velocista grazie ai suoi grandi successi, al suo sorriso, al suo carattere e ribadendo ogni volta di essere colligiana, è diventata un esempio da seguire. Un simbolo della città e della comunità che rimarrà per sempre. Forza Irene, siamo sempre con te. Lodovico Andreucci