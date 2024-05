Italservice a Catania per sognare ancora. Tonidandel: "Voglio farmi un regalo speciale"

Oggi alle 16 l’Italservice sarà in Sicilia per giocare garauno della semifinale scudetto con la Meta Catania (diretta esclusiva su Sky Sport). Capitan Felipe Tonidandel, che qualche giorno fa ha compiuto 34 anni, dice: "Il regalo, arrivato in anticipo, è stato quello di vincere gara3 dei quarti di finale a Roma – dice la bandiera del Pesaro –, ma comunque sarei contento anche di un altro regalo, questa volta da scartare a Catania. Non esistono partite facili contro gli isolani (due pareggi in regular season di serie A, ndr), sono sempre state gare molto combattute. Non sarà diverso in questa semifinale scudetto". Si annuncia un PalaCatania caldissimo: "Sarà bellissimo. Il loro palazzetto è veramente affascinante, credo che Meta Catania e Italservice Pesaro vantino la media degli spettatori più alta di tutta la serie A. Noi proveremo a fare risultato, disputando una gara incentrata sui nostri punti di forza, cercando di commettere meno errori possibili". Quindi, vietato smettere di sognare: "Se non avessimo l’ambizione di sognare, non avremmo vinto a Roma. Ma garauno col Catania e questa serie saranno completamente diverse". Sull’avversario interviene anche mister Fausto Scarpitti che quest’anno ha fatto un grande lavoro: "Come sanno i miei collaboratori più stretti, Catania è la squadra che non avrei mai voluto incontrare nei playoff, perché reputo sia quella che più ci ha fatto soffrire in campionato e che ha una forza fisica superiore a qualsiasi altra avversaria, oltre a valori tecnici importantissimi. Ma è anche chiaro che siamo una squadra diversa rispetto alla stagione regolare e siamo molto affamati". E oggi sarà anche la "fame" ha determinare le sorti della sfida.

Regolamento della serie. In caso di pareggio in garauno e garadue, si procederà coi tempi supplementari. Al termine dei supplementari, verranno assegnati tre punti alla squadra vincitrice o un punto a entrambe. Nel caso in cui entrambe le gare finiranno in parità, si qualificherà Catania. L’eventuale garatre si disputerà solo in caso di una vittoria a testa nelle precedenti gare. Qualora garatre dovesse terminare in parità, anche dopo i supplementari, si procederà coi calci di rigore.

Le date. Garadue, al PalaMegabox di Pesaro, si giocherà giovedì 30 maggio alle ore 20,30 e sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. L’eventuale bella, garatre, è prevista martedì 4 giugno, di nuovo in Sicilia alle ore 19.

Tifosi. È già attiva la prevendita dei biglietti per Italservice-Meta Catania, al PalaMegabox. I tifosi biancorossi possono acquistare il tagliando sul circuito Liveticket.

