Italservice, arriva Catania. Barichello carica i suoi

Dopo l’amaro epilogo di Napoli, l’Italservice torna a giocare. Domani alle 20.30 al PalaMegabox arriva la Meta Catania. Matheus Barichello presenta la sfida ai campioni d’Italia in carica: "Abbiamo disputato una prestazione grandissima sul campo del Napoli, come le precedenti, ma non siamo riusciti a chiudere la gara quando si è presentata l’opportunità. Questo, alla fine, c’ha penalizzati. Sapevamo il grande livello della Serie A e le difficoltà del nostro calendario di partenza. Tutte le partite saranno delle battaglie e dovremo cercare, sempre, di fare punti". Barichello commenta con orgoglio anche la parentesi con l’Italia vissuta nei giorni scorsi: "Indossare la maglia azzurra è sempre stato un mio sogno, avere l’opportunità di rappresentare una nazione intera è inspiegabile. Sono contentissimo". Mirino sulla Meta Catania, scudettata dopo aver eliminato proprio i biancorossi nella semifinale playoff della stagione scorsa: "Conosciamo la loro forza, ma anche la nostra. E’ ora di dare qualcosa in più, è tempo di portare a casa dei punti perché siamo ancora fermi a quota zero. Dopo tutto il lavoro svolto e le prestazioni offerte, la squadra e la nostra società meritano di stare più in alto. Questo è quello che andremo a cercare venerdì".

Abbonamenti. La dirigenza ha deciso di prolungare la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento fino al prossimo impegno casalingo. E’ possibile prenotare l’abbonamento (35 euro per tutta la stagione, senza distinzione di genere o settori del palasport), contattando la società al numero 342 6544094. Sarà poi possibile pagarlo e ritirarlo domani al botteghino del PalaMegabox, prima della gara con la Meta Catania, a partire dalle ore 18.30.

b. t.