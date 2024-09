Italservice chiama i tifosi. L’abbonamento è popolare

La squadra per i tifosi, i tifosi per la squadra. E’ "You Italservice" ed è il titolo della campagna abbonamenti 2024-2025 lanciata dall’Italservice calcio a 5. Per far sì che i tifosi partecipino alle partite che si giocheranno anche quest’anno al PalaMegabox, è stato proposto un abbonamento unico: 35 euro per tutta la stagione, senza distinzione di genere, età o settori del palasport. Le partite casalinghe di regular season sono 15, vuol dire poco più di 2 euro a partita. "Un prezzo davvero irrisorio – ha detto in apertura di conferenza il vicepresidente Moreno Bordoni – che rappresenta un segnale chiaro della proprietà, della famiglia Pizza: portare a Campanara tantissima gente, come avvenuto in particolare nella seconda metà di stagione scorsa, quando si faceva fatica a capire quale era la squadra in campo e quali i tifosi. Una grande simbiosi da proseguire e accrescere. Siamo la società più titolata d’Italia in attività, la continuità si deve alla famiglia Pizza e alla capacità di adattarsi ai momenti. Quest’anno siamo convinti di aver allestito una formazione competitiva, con tanti ragazzi marchigiani in campo e nello staff, ma stando attenti a gestire le risorse in maniera oculata. Con l’aiuto dei tifosi, potremo toglierci grandi soddisfazioni".

Dopo di lui alla conferenza stampa al ristorante Esedra ha preso la parola la presidente Simona Marinelli, moglie del patron Lorenzo Pizza: "Io voglio solo chiedere alla squadra di giocare con il cuore, fare loro un grande in bocca al lupo e invitare i tifosi a sostenerli come fatto sempre di più durante lo scorso campionato. E’ stato emozionante e siamo convinti che anche quest’anno potremo divertirci tutti insieme. Finché ci sarà la famiglia Pizza in questa società, io ci sarò. Approfitto per rivolgere un grande in bocca al lupo a tutta la squadra". Presente anche il vice presidente Giovanni Baldelli. E’ stata l’occasione per presentare e conoscere da vicino tutti i nuovi calciatori che hanno iniziato lunedì la preparazione sotto la guida di mister Davide Bargnesi. Gli abbonamenti saranno prenotabili contattando la società al 342 6544094. Ritiro o acquisto diretto al botteghino del PalaMegabox in occasione del 18° Memorial Nino Pizza (sabato 5 ottobre ore 15, Italservice-Futsal Cesena) e del debutto casalingo in campionato (venerdì 25 ottobre ore 20.30 Italservice-L84 Torino).

b. t.