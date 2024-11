Italservice, primo punto. Lo firma super Barichello

ACTIVE NETWORK

ACTIVE NETWORK VITERBO: Perez, Lepadatu, Curri, Cesaroni, Lamedica, Branconcini, Hamza, Davì, Ferretti, Degan, Caverzan, Block. All. Monsignori.

ITALSERVICE PESARO: Manservigi, Tonidandel, Gastaldo, Galliani, Oitomeia, Ricordi, Witting, Gomez, Taurisano, D’Ambrosio, Barichello, Saponara. All. Bargnesi.

Arbitri: Perona di Biella e Rutolo di Chieti; crono: Barillà di Cinisello Balsamo

Reti: 4’29 Barichello, 8’49 Saponara, 23’03 Curri, 26’52 Davì, 28’57 Cesaroni, 37’41 Barichello.

Note: 16’13 espulso Tonidandel, 26’22 giallo Saponara.

Primo punto di questa stagione sofferta per l’Italservice (foto). Una magia di Barichello al 5’ regala il vantaggio: recupero palla a metà campo, dribbling chirurgico e "scavetto" delizioso. Tocca quindi a Manservigi sfoderare un miracolo da distanza ravvicinata ed è il preludio del raddoppio di Saponara, che spinge in rete una respinta corta di Perez su bella giocata di Wittig. Il quintetto di mister Davide Bargnesi punta sulle ripartenze. Saponara e l’ex Oitomeia impensieriscono il portiere avversario e nella propria area neutralizzano due azioni insidiose. A 4 minuti dal termine Tonidandel viene espulso per una normalissima spinta. Pesaro è stoica, si compatta e difende i due gol. Nella ripresa Curri con un missile dalla tre quarti accorcia le distanze. Il pari è quasi in fotocopia, ma da palla inattiva. Stavolta è Davì a sganciare la bomba. 2-2. Il 3-2 di Cesaroni è su indecisione difensiva. A 3’ dal termine il pareggio di super Barichello.

b. t.