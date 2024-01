Italservice, sarà battaglia: "A Napoli vogliamo punti"

Il girone di andata del campionato di serie A si chiude oggi. L’Italservice si sta preparando a dovere. L’avversario è uno dei più forti, dei più attrezzati. I biancorossi fanno visita al Napoli prima del giro di boa, appuntamento alle ore 18,15 al PalaJacazzi di Anversa e in diretta televisiva su Sky Sport.

Mister Colini, Salas, Borruto, De Luca, Mancuso e, da pochi giorni, anche Bolo (già andato a segno nel turno precedente). E’ questa la lunga lista di ex biancorossi che ora difendono i colori partenopei. Riavvolgendo il nastro della memoria, negli occhi di tutti compaiono per l’ennesima volta trofei dopo trofei, conquistati a Pesaro da gli attuali tesserati Napoli ma anche da diversi senatori che ancora giocano a Pesaro come Tonidandel, Canal e De Oliveira.

Sarà dunque battaglia. Lo conferma anche Murilo Schiochet, tra i migliori in assoluto nel 2023 per l’Italservice: "Mi sento bene, stiamo tutti lavorando forte per iniziare al meglio questo 2024. Vogliamo fare punti a Napoli, ci stiamo preparando per questo insieme al mister. Ci sono tanti ex in campo, è vero, quindi sicuramente sarà una battaglia, la preparerà così Colini. Lo conosciamo bene tutti, come lo conosce bene la nostra società. Come lui conosce diversi nostri giocatori. Anche loro giocheranno per vincere, visto che non hanno mai conquistato tre punti davanti al proprio pubblico quest’anno. Vincere per noi significherebbe soprattutto chiudere tra le prime otto il girone di andata, aspetto fondamentale in ottica Coppa Italia".

E ancora: "Nella scorsa stagione abbiamo vinto la Supercoppa, a fine 2022, poi abbiamo collezionato un’altra medaglia a marzo del 2023, purtroppo d’argento, in Coppa Italia. Abbiamo disputato i playout per quanto riguarda il campionato, è vero, ma abbiamo giocato comunque due finali, e non tutte le squadre possono dire di averlo fatto. Ci sono stati tanti alti e bassi e quindi ci tengo a ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento. Lo faranno anche nel 2024, questo è certo. Abbiamo bisogno del loro supporto. Desidero un nuovo anno importante innanzitutto per l’Italservice. Speriamo di giocare altre finali nel corso della stagione. A livello personale, darò sempre il massimo, correndo avanti e indietro, con intensità. Lavorando sodo, conquistando magari un’opportunità in Nazionale".

