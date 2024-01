Jiu jitsu e lotta: i risultati degli atleti dell’usil. Zin Eddin è senza età: conquista il bronzo agli Europei. Minguzzi in gara a Roma per il pass olimpico

Sessantadue anni e non sentirli. L’atleta dell’Usil (Unione Sportiva Imolese Lotta) Marwan Zin Eddin (nella foto) ha ottenuto la medaglia di bronzo nella cintura blu master 6 al campionato europeo di brazilian jiu jitsu.

"Un terzo posto – dice Mario – che vale come una vittoria".

A Milano, al Trofeo Nord Italia di bjj, Manuel Pirazzini è salito sul primo gradino del podio nelle cinture viola 73,5 chili, Paolo Cordone ha conquistato l’argento nelle cinture blu 67,5 chili e Antonio Maria Laino, quinto nelle cinture blu open weight.

Intanto i lottatori imolesi si stanno preparando per gli Assoluti di lotta in programma questo fine settimana a Roma.

Per l’Usil scenderanno infatti sulle materassine in cerca del titolo nella lotta greco romana: Matteo Semir Grassi (60 kg), Paolo Cordone (67 kg), Alessandro Crocetti, Alex Bertinazzi, Manuel Pirazzini, tutti e tre nei 72 kg, Simone Gironda (87 kg) e Alberto Meta (130 kg); per lo stile libero: Rayan Hidara (65 kg) Stefano Bernardi (70 kg), Simone Bellarini (79 kg), Cesare Mussoni (92 kg), Manuel Pilato (98 kg). Oltre alla ricca formazione dell’Usil, sarà impegnato a Roma in cerca del titolo e della conseguente convocazione per le Olimpiadi anche Mirco Minguzzi, fratello minore dell’ex campione olimpico Andrea, imolese del vivaio Usil e attualmente in forza al Gruppo Sportivo dei Carabinieri.

Mirko Melandri