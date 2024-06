Ju Jitsu. Lagosanto, Buttini-Guitti sul podio

L’1 e 2 giugno si sono svolte le finali nazionali di ju jitsu delle specialità di Duo System, Duo Show e Kobudo. Il gruppo Shinsen conquista, nella gara a squadre il primo posto, schierando campioni del calibro di Michele Vallieri, Sara Paganini e Giulia Plumitallo. Ottimi anche i risultati del Dojo di Lagosanto, che con la coppia Buttini/Guitti, conquista il secondo posto in Duo Show e il terzo in Duo System nella categoria U16 Femminile.

Bravissime anche Stella Bersani e Angelica Fogli, che al debutto sbaragliano la concorrenza arrivando al secondo posto nel Duo System in categoria U12 femminile. Importanti anche i risultati di Emy Galli e Gaia Bulgarelli, che nel duo System si piazzano

prime in Andavnced Division in U14 femminile, dimostrando grande talento e una crescita costante. Nel Kobudo, entrambe si aggiudicano la medaglia di bronzo nella massima divisione. In fine Francesca Maccapani e Lorenzo Paganini dimostrano che tutto è possibile, portando a casa un oro nel Kobudo, e un quarto posto del Duo System nella categoria Adult.