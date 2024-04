Ju Jitsu, le due atlete di Lagosanto in Romania con la nazionale. Argento europeo per Viola e Arianna

Quest’anno l’organizzazione dei campionati europei juniores di ju jitsu è spettata alla Romania. Il sito scelto per ospitare le gare è stata la città di Piteşti, a poco più di un’ora da Bucarest. La Piteşti arena ha ospitato ben 8 tatami su cui si sono svolte le varie discipline di gara.

Con la Nazionale Italiana erano presenti anche Arianna Buttini (12 anni) e Viola Guitti (13 anni) del Dojo Shinsen di Lagosanto. Ad accompagnarle il loro allenatore e istruttore Alberto Gambetta. Le ragazze si sono integrate alla grande nel gruppo guidato da Vittorio Carlucci e con lo stesso coach della Nazionale di Duo System. In poche ore gli atleti provenienti dai vari dojo italiani si sono amalgamati in un unico team compatto e con le

idee molto chiare. Viola e Arianna hanno concluso questa loro prima esperienza in un campionato europeo con il titolo di vicecampionesse europee U16 femminile in avanced division. Dopo una prima serie spettacolare, e una semifinale vinta in tutta tranquillità, hanno visto la giuria preferire le padrone di casa.

Un ulteriore motivo di vanto quando Viola è stata scelta come portabandiera per rappresentare l’Italia nella cerimonia d’apertura.

"Quello che ho visto oggi è la dimostrazione che siamo nel posto giusto – racconta Gambetta –. C’è ancora qualcosa da aggiustare, come è normale che sia dopo un esordio, ma abbiamo avuto sul campo la dimostrazione che il nostro Duo di scuola Shinsen sta portando Arianna e Viola ad essere estremamente competitive anche ai massimi livelli. Questo fantastico risultato è un ulteriore passo avanti in un progetto a lungo termine. Il nostro obiettivo stagionale era far bene all’open di Genova e alla Coppa Europa e, non solo lo abbiamo fatto, siamo addirittura arrivati fin qui gareggiando alla pari con le veterane della categoria. Sono orgoglioso di queste ragazze, e condivido la loro voglia di crescere assieme ancora". Le parole di Viola Guitti raccontano con la semplicità di una tredicenne l’emozione e il valore di un’esperienza così: "Ho adorato tutto di questo europeo. È stato bellissimo, ricco di emozioni e nuove amicizie".