Judo. Accademia Prato, momento positivo

Da un lato una medaglia d’argento su un palcoscenico nazionale, dall’altra una duplice manifestazione che promette di portare in città decine e decine di judoka provenienti da tutta Italia. Momento senz’altro positivo, per l’Accademia Prato. Sul piano prettamente agonistico, la società pratese ha conquistato un piazzamento di prestigio grazie a Sofia Kubler, laureatasi vice-campionessa italiana nella categoria "-78 kg" a Napoli, durante i campionati italiani junior A1. Buona anche la performance del compagno di squadra Niccolò Vanni nella categoria "-81 kg", nella medesima kermesse. A fine mese, l’Accademia organizzerà come detto una doppia rassegna di judo, che si svolgerà nell’arco di due giorni al Pala Kobilica: il 27 aprile prossimo si terrà la seconda edizione del "Trofeo del Tessuto", dedicato alle categorie "esordienti A" e "cadetti". E il giorno successivo sarà infine la volta del "Memorial Bruno Barni", che vedrà sfidarsi gli atleti delle categorie "bambini", "fanciulli" e "ragazzi".