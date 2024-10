Judo. Cus in Slovenia al torneo Koroska Open. Brillano le sorelle Nastasi e Capezzuoli

Una trasferta all’estero per i ragazzi del Cus Siena Judo dopo un paio d’anni di gare di shiai sul circuito nazionale. I tre Cadetti Emma e Gaia Nastasi e Oscar Capezzuoli, accompagnati dal maestro Simone Cresti, si sono presentati a Slovenj Gradec, in Slovenia, per l’importante torneo Koroska Open, con 840 judoka provenienti da 19 nazioni. Capezzuoli, al debutto in un torneo internazionale, nonostante l’emozione, riesce a proiettare l’avversario, ungherese, e a immobilizzarlo a terra portando a casa la vittoria; al secondo incontro trova un atleta tedesco che lo imbroglia fino alla fine. Gaia Nastasi incrocia subito una ragazza della nazionale austriaca, ma riesce a vincere prima del limite con due splendidi wazari. Sullo slancio supera con lo stesso punteggio anche la rappresentante svizzera, per poi fermarsi in semifinale con una ragazza ungherese per uno strangolamento. Nell’incontro valido il bronzo cede alla rappresentante della Germania, ancora per strangolamento. Anche la gemella Emma si trova di fronte una rappresentante della nazionale austriaca ma pure lei vince con due splendidi attacchi che ne decretano l’ippon. Nel secondo incontro è la cussina a dover subire l’ippon dalla ragazza che poi vincerà la categoria. Nei recuperi batte con sicurezza la rappresentante della svizzera. Per il bronzo incrocia l’inglese Ewing: e perde per strangolamento.