Judo: giovanissimi al memorial Tassinari di Faenza. Da Barbati e Bellini a Visani, passerella al PalaBubani

Quindici giovanissimi del Judo Imola hanno partecipato al memorial Sauro Tassinari, al PalaBubani di Faenza. Nel palazzetto di Faenza erano presenti tantissimi miniatleti, a partire dai 6 fino agli 11 anni, in rappresentanza delle più conosciute società sportive. Tutti i partecipanti sono stati premiati. Alla fine dei combattimenti non è stata assegnata vittoria proprio per sottolineare lo spirito non agonistico della manifestazione.

Ecco i nomi dei giovani imolesi.

Categoria Fanciulli (classi 2016 e 2015): Leonardo Barbati, Davide Barzagli, Federico Bellenghi, Kloe Bellini, Liam Bellini, Nicolò Contavalli, Leonardo Domenichelli, Thomas Minardi, Kostiantyn Pichakhchi, Enrico Stefanini e Leonardo Taroni.

Categoria Ragazzi (classe 2014): Luca De Stefano, Gabriele Merlini, Federico Visani e Alexander Sydorenko.

Molti di loro erano alla prima competizione e in questa avventura sono stati accompagnati e assistiti dalle attenzioni dei tecnici Valeria, Giorgia e Matilde.