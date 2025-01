Judo. Grand Prix Cadetti . Bella prestazione di Emma Nastasi

Emma Nastasi, con una prestazione eccellente, ha conquistato un importante piazzamento al più difficile Grand Prix Cadetti della stagione inaugurando così un 2025 che sembra poterle sorridere. La giovane senese tra l’altro si è trovata a doversi esprimere in una nuova categoria di peso ma non ha lasciato intravedere alcun tipo di difficoltà, ingranando la giusta marcia dal primo incontro. Sfiorato il bronzo, il quarto posto devrà dare all’atleta cussina la giusta consapevolezza. Anche la sorella Gaia Nastasi si è trovata a combattere nella categoria di peso superiore alla sua abituale: i 57 kg si sono dimostrati un po’ troppo per lei, nonostante una condotta di gara generosa e coraggiosa. Per i ragazzi a 60 kg Andrea Giannettoni, già con un anno di esperienza, ha affrontato il suo incontro manifestando molta frenesia, distante dalla sua condotta di gara solitamente attenta, e ha pagato forse troppo l’emozione di trovarsi su un tale palcoscenico. Leonardo Benza ha offerto una prestazione altalenante, talvolta facendo le cose giuste e talvolta azzardando attacchi valsi una serie di sanzioni che hanno bloccato la sua gara in partenza. Il terzo dei 60 kg senesi, Daniele Gabbriellini, dopo una battaglia di quasi 10 minuti ha fatto suo il primo incontro, dimostrando il solito coraggio e la sua grande tenacia; ma si è dovuto arrendere all’esperto Mereu. A 66 kg Oscar Capezzuoli, pronto e preparato per disputare una prestazione importante, è partito bene battendo il buon atleta dell’Accademia Torino Santoro, con due wazari, uno in piedi e l’altro a terra (vittoria prima del limite). Di fronte a Buosi, atleta in guardia sinistra, ha pagato carissima una disattenzione.