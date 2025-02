Judo: i risultati. Valdinievole travolgente

Successi e piazzamenti che fanno inorgoglire. Il Judo Valdinievole Montecatini ha fatto l’en plein al prestigioso ’Trofeo Leonardi – Memorial Lorenzini’ di Camaiore. La società termale ha preso parte alle categorie esordienti, bambini, ragazzi e fanciulli con 11 atleti e tutti e 11 sono saliti sul podio per complessive 11 medaglie, delle quali 3 d’oro, 6 d’argento e 2 di bronzo. Complimenti, quindi, ai protagonisti, ovvero a José Heron Belantania, Giorgia Bella, Caterina Bisanti, Gabriele e Samuele Ferrara, Haron Keita, Brian Toccafondo, Marcello Tonini, Mattia Tosti, Francesca e Michele Vitiello, questi ultimi figli del conosciuto e stimato istruttore Ciro Vitiello.

Adesso i giovani valdinievolini sono attesi venerdì 7 e sabato 8 marzo al Trofeo Italia, prova di livello nazionale che si terrà a Pescara, in Abruzzo. Ricordiamo che i tesserati del Judo Valdinievole Montecatini, club d’origine montecatinese, si allenano tutti i giorni, sabato escluso, alla palestra My Club di Ernesto Papa, in via Mimbelli 15 a Pieve a Nievole. Come dire, abbracciare l’intera Valdinievole: l’unione fa la forza.

G. B.