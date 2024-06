Judo. Ingrosso è bronzo ai campionati italiani

Il risultato di Manuel Ingrosso ai campionati italiani A2 di Judo, nella categoria Esordienti, è sorprendente. Al Geopalace di Olbia, l’atleta della Judo Insieme ha dimostrato tutto il suo talento e con grande determinazione è salito sul terzo gradino del podio nella categoria di peso 38 kg. Manuel, figlio d’arte del tecnico del sodalizio Matteo Ingrosso, ha dedicato anni di allenamento e sacrificio nella palestra del club spezzino, proprio per raggiungere il suo obiettivo. Nella gara di Olbia ha superato due teste di serie e approdato nella finale per il 3° e 5° posto, ha battuto l’avversario dopo un solo minuto di combattimento. Al torneo nazionale in Sardegna, la Judo Insieme ha portato altri tre atleti finalisti. Issam Makni nella categoria dei 66 kg grazie a una buona performance si è classificato al 5° posto, sfiorando la finalissima.

Ingrosso e Makni si sono così qualificati alle finali dei Campionati italiani A1 domenica a Jesolo. Discrete prove a Olbia pure per due colleghi di palestra, Mario Punzo nei 46 kg e di Elisa Venturini nei 48, per entrambi il percorso si è fermato ai sedicesimi di finale. Weekend super impegnato per il gruppo Judo Insieme, con altri due atleti, Thomas Ghidoni e Andrea La Spina, in una tappa dell’European Cup in Portogallo. Grande soddisfazione in casa Judo Insieme, la società con sede alla Pieve guidata dal maestro Francesco Gigliola che si avvale, non solo della supervisione del papà Vito, ma di uno ottimo staff composto da Matteo Ingrosso, Paolo Giacopinelli, Alessandro Peris, Pino Venturini, Luciano Pallotta, Antonio Balzanelli e Alessandro Denardi. Gli allenamenti per il team proseguiranno anche in estate, in preparazione dei campionati Europei e Mondiali che dovrà affrontare proprio Ghidoni, confermato titolare della nazionale italiana Cadetti. "La speranza – conclude Gigliola – è di festeggiare un’altra medaglia di valore internazionale".

Marco Magi