Judo. Kodokan Empoli sul podio. Bronzo tricolore per Lippi nella categoria Juniores A2

Performance di grande prestigio per Gherardo Lippi (nella foto a destra insieme al suo allenatore Di Clemente) ai recenti campionati Italiani di Judo Juniores A2, andati in scena a Leini (To). Dopo aver vinto il titolo regionale, infatti, il portacolori del Kodokan Empoli è riuscito a salire sul terzo gradino del podio tricolore. Nella categoria -73 chilogrammi, sotto la guida del proprio coach Alessandro Di Clemente, in una competizione che rappresenta il fiore all’occhiello del judo agonistico nazionale Lippi ha saputo mettersi in luce tra gli oltre 70 partecipanti al via, da tutta Italia. L’atleta della società empolese ha infatti disputato ben 8 incontri vincendone 7 e mostrando sempre grande determinazione e sicurezza nei propri mezzi. Questo risultato conferma il cammino positivo dell’Asd Judo Kodokan Empoli, che porta i propri atleti a confrontarsi con palcoscenici importanti a livello nazionale e a raggiungere sempre nuovi traguardi nello spirito di rispetto e amicizia che è proprio del judo.