Judo: la manifestazione internazionale in Trentino. San Mamolo e Budokan Institute: il Città di Lavis è terra di conquista

Bologna invade Lavis per prender parte all’edizione numero quindici del trofeo internazionale Città di Lavis. E il Team Ima San Mamolo judo di Paolo Checchi e il Budokan Institute di Francesco Di Feliciantonio ottengono risultati di tutto rispetto.

Si presenta in massa il San Mamolo che, con venticinque atleti, mette insieme qualcosa come cinque medaglie d’oro, tre d’argento e cinque di bronzo. Tredici medaglie che, insieme con gli altri piazzamenti, consentono al sodalizio di Paolo Checchi di chiudere al secondo posto la classifica generale.

Non male considerando che c’erano più di mille atleti e 300 società, alcune delle quali provenienti dalla vicine Austria e Germania.

Sono d’oro Edoardo Celestra, Vittoria De Silvio, Diego Lancellotti, Gessica Liù e Guglielmo Veronesi. Argento per Gianluca Bellucci, Matilde Magli e Giacomo Merli. E bronzo per Kevin Berardi, Arianna Fazio, Viola Franzoni, Maia Stefel e Darius Tamas.

"Un risultato grandissimo – dice Checchi – arrivato grazie allo staff nel quale troviamo i tecnici Maurizio Farini, Rostand Melaping, Daniele Zampighi, Sofia Trizio, Patrick Covato, Luca Gelli e Daniel Mangini".

Tre ori e due bronzi sono il bottino del Budokan Institute seguito nell’occasione dai tecnici federali federali Ilenia Paoletti, Gianpiero Donati, Elena Vasile, Alessandro Ansaloni e Massimiliano Nobile. Oro per Costanza Simeoli, Caterina Osti e Daniele Gasparri e bronzo per Greta Mazzanti e Mattia Castellani. In evidenza anche Daniel Sanchini, Tommaso Asioli, Lorenzo Boscarino, Omar Dingi, Tomas Zanna e Davide Venturi.

a. gal.