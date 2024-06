Judo. Schiavina e Ceci sul secondo gradino del podio ai campionati nazionali Uisp

La J-Etic di San Severino, che col suo maestro Boris Giachetta taglia nel 2024 il traguardo dei vent’anni di attività, si è fatta onore ai Campionati nazionali Uisp di judo, che si sono svolti a Firenze. Due settempedane sono vice campionesse italiane: Roberta Schiavina, 14 anni, al debutto fra i "Cadetti", e Letizia Ceci, 13 anni, nella categoria "Esordienti B". Con loro sono saliti in Toscana altri tre portacolori della "J-Etic": Thiago Serenelli (al primo anno fra gli Esordienti B) e Ilaria Sparvoli (Esordienti B) hanno centrato il quinto posto; Giulia Uncini (appartenente alla categoria Esordienti B) si è classificata settima. Traguardi positivi per la spedizione guidata dal maestro Giachetta. Ora tutti pronti per la manifestazione di fine anno agonistico, prevista per domenica 16 giugno nella palestra "Toti Barone" a San Severino, dove ci saranno il passaggio di cintura per molti atleti e l’esibizione degli iscritti al dojo settempedano che – dal periodo post sisma – ha trasferito la sede a Taccoli.

m. g.