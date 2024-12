Judo. Senesi in bella evidenza ad Albinia al Trofeo Maremma. Sono state conquistate medaglie sia d’oro che d’argento

Ad Albinia in scena la quarta tappa, nonché la tappa finale, del Trofeo Maremma per le classi preagonistiche. Alla competizione hanno partecipato sette giovanissimi del Cus Siena Judo divisi nelle categorie Fanciulli e Ragazzi. La prima categoria a scendere sul tatami è stata quella dei Ragazzi, che ha visto trionfare Lara Bossini e Samuel Calero che si sono aggiudicati la medaglia d’oro, vincendo per Ippon entrambi gli incontri. Si sono classificati al secondo posto Matteo Gabbriellini, Riccardo Sestini e Niccolò Losi che hanno disputato un’ottima gara, dimostrando ottime qualità tecniche. Nella categoria Fanciulli Alessandro Brutti ha conquistato l’oro vincendo due incontri e Rafael Khanbekyan che ha vinto la medaglia d’argento facendo un’ottima gara. Questa quarta e ultima fase del Trofeo Maremma ha assegnato anche i premi della classifica generale, sommando tutti i punteggi degli atleti nelle quattro prove. A portare in alto i colori senesi è stato Riccardo Sestini, terzo nella classifica generale 2024 nella categoria Ragazzi cinture scure (da cintura verde a cintura marrone) grazie ai tre ori e un argento conquistati nel corso dell’anno. Se Sestini ha conferma le sue ottime qualità tecniche, i complimenti sono da estendere a tutto il gruppo di pre agonisti con il quale si allena quotidianamente. Al termine della competizione è stata stilata anche la classifica generale per società, che ha visto il Cus Siena Judo classificarsi al decimo posto, un ottimo piazzamento visti i numeri relativamente contenuti dei ragazzi cussini in confronto ad altre realtà. Si è chiusa così la stagione sportiva 2024 per tutto il gruppo di pre agonisti, una stagione che ha visto una pioggia di medaglie e un’ottima crescita da parte di tutti gli atleti che fa ben sperare per il prossimo anno. Importante il supporto di Daniele Gabbriellini e Daniel Khanbekyan.