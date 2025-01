Judo: Trofeo ‘Città di Lavis’. Sette cussini si fanno onore nella importate competizione. Soddisfatti i due tecnici Simone Cresti e Yuri Ferretti

Si è svolto il 16° Trofeo di Judo ‘Città di Lavis’, con la partecipazione di sette atleti del Cus Siena, divisi in due categorie d’età. La mattinata è stata dedicata agli Esordienti B (nati nel 2012-2011). Virginia Vallone, nella categoria -48kg, ha conquistato il terzo posto grazie a una prestazione grintosa, vincendo tre incontri. Pur dimostrando grande caparbietà, il suo percorso tecnico offre ancora ampi margini di crescita. Alessio Cosentino, nella categoria -50kg, ha vinto il primo incontro per ippon, fermandosi però al secondo turno. La sua crescente determinazione è evidente, ma deve migliorare nella gestione tattica dell’incontro, evitando di ritardare gli attacchi.

Nel pomeriggio si sono svolte le gare dei Cadetti (nati dal 2010 al 2008), con cinque atleti del Cus Siena che hanno affrontato per la prima volta questa nuova categoria: Guglielmo Sensi, -46kg, ha ottenuto un ottimo terzo posto, vincendo tre incontri. Ha dimostrato una determinazione crescente e un miglioramento tecnico significativo rispetto alle precedenti competizioni. Adelaide Sassetti, -57kg, si è classificata al settimo posto vincendo tre incontri. Ha affrontato con carattere il passaggio alla nuova classe d’età, mostrando una maturazione che la rende già competitiva. Elia Domenichini, -60kg, ha concluso al nono posto con due vittorie. Con un pizzico di grinta in più, avrebbe potuto ambire a un piazzamento migliore. Alvise Gallo, -66kg, ha conquistato il nono posto, vincendo due incontri. Deve ancora lavorare sull’organizzazione e gestione dell’incontro. Daniel Khanbekyan, -55kg, si è classificato undicesimo vincendo un incontro: necessita di tempo per adattarsi alle nuove regole.

I tecnici Simone Cresti e Yuri Ferretti si sono detti soddisfatti, considerando i recenti cambi di categoria di età e peso. Questa prima gara del 2025 rappresenta un punto di partenza promettente per la stagione.