Judo. Veronesi e Bergami:. San Mamolo d’oro

A Castel Bolognese (Ravenna) brillano i giovanissimi del Team Ima San Mamolo e del Budokan Institute. La squadra del maestro Paolo Checchi si presenta in Romagna con undici effettivi: arrivano cinque medaglie d’oro, tre d’argento e altrettante di bronzo. Sul gradino più alto del podio Guglielmo Veronesi, Aurora Bergami, Serena Maida, Pietro Riccieri e Matteo Biasin. Secondi posti per Diego Lancellotti, Vittoria De Silvio e Benedetta Orlandi. Terza piazza per Vittorio Fazio, Alessandro Maida e Arianna Maida.

Per l’edizione numero 37 del trofeo Romagna, c’erano anche i giovanissimi del Budokan seguiti dai tecnici federali Gianpiero Donati e Ilenia Paoletti. Oro per Beatrice Zoli e Riccardo Dalla. Argento per Libero Latini, Diego Cesari, Alessandro Cosentino e Antonio Barisone. Bronzo, infine, per Arianna Carbonera.