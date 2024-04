Judo. Vuk e il Dojo Equipe trionfano a Dubrovnik nella Coppa Europa

Il circuito europeo Eju di Coppa Europa di judo fa scalo a Dubrovnik, con la European Cup Senior. Tappa importante per i judoka non impegnati in un contesto di qualificazione olimpica. Presenti 30 italiani e tra questi Betty Vuk (Dojo Equipe), che torna a Bologna con uno splendido oro conquistato nella categoria fino a 78 chili. Unico oro conquistato dalla pattuglia azzurra, che mette insieme anche tre argenti e due bronzi.

Betty parte con il freno a mano tirato, superando solo al golden score l’olandese Berber Ludema. Batte poi per ippon la britannica Tyler e in finale, dopo solo 30 secondi, si impone per Ippon sulla israeliana Ronny Gal, conquistando così l’oro.

Un risultato importante in una tappa fondamentale di avvicinamento ai prossimi appuntamenti, tra cui il campionato italiano assoluto di Judo e i campionati europei universitari, con il titolo da difendere.