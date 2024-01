Juniores provinciali. Il Cf 2001 va in campo. Battaglia per il primato

Dopo l’allungo dell’ultimo turno, il Cf 2001 prova a blindare il primato nel campionato Juniores provinciale. La capolista domani alle 15 sarà di scena al Martelli di Tavola, in un match che la vede nettamente favorita rispetto ai padroni di casa. I rossoverdi infatti sono penultimi in classifica e quindi la truppa di Casale non si può permettere passi falsi. Lo stesso vale per la seconda della classe, la Pietà 2004, staccata di tre punti dal vertice, che dopo il ko interno col Mezzana cerca subito il riscatto. Dovrà trovarlo al Galleni sul campo del Prato Nord, fischio d’inizio alle 14.30. In cerca di rivalsa anche la Virtus Comeana, che alle 15 al Martini attende il Settimello.