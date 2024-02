Karate. Angino è vice campione nazionale

Riccardo Angino si è laureato vice-campione italiano di karate, nella categoria "Master D". Questo il verdetto espresso dal campionato nazionale master di karate della federazione FJILKAM, andato in scena pochi giorni fa in Puglia. A Taranto, nella cornice offerta dal Palamazzola, si sono sfidati in particolare decine e decine di karateka provenienti da tutta Italia, nelle varie categorie agonistiche previste dalla competizione. E a rappresentare l’ASD Nuovo C.S.K.S., oltre che la città di Prato, c’era Angino, il quale si è fatto valere nella specialità "kata". Un percorso proseguito superando i turni eliminatori, arrivando fino alla finalissima. E dopo aver raggiunto l’ultimo atto della kermesse, Angino è arrivato ad un passo dalla medaglia del metallo più pregiato, tornando a casa con una prestigiosa medaglia d’argento. L’esperto agonista ha ricevuto i complimenti del Comitato Regionale Toscana, oltre che del tecnico Giuliano Cecconi. E ha ripreso gli allenamenti al Seven Club in vista delle prossime sfide.