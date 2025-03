Karate: arriva una medaglia prestigiosa per la diciannovenne. Pergolesi è d’oro ai campionati europei

C’è anche Firenze nel trionfo dell’Italia ai campionati europei di karate riservati alle categorie under 16, 18 e 21 che si sono disputati a Bielsko-Biala (Polonia), dove la squadra azzurra ha lasciato il segno togliendo lo scettro alla Francia con 6 ori, 3 argenti e 5 bronzi: un risultato straordinario che si è concretizzato grazie a un gruppo di 40 atleti che hanno dato il massimo in ogni disciplina, dal kata al kumite. Una delle medaglie più prestigiose della spedizione è stato l’oro vinto nella categoria +68 kg dalla perugina Asia Pergolesi, non ancora ventenne (li compirà il 29 marzo), tesserata per le Fiamme Gialle, nata e cresciuta sportivamente al Team Karate Puleo di Firenze dove continua ancora oggi ad allenarsi col maestro Rossano Rubicondi.

Grazie (anche) a questa vittoria l’Italia ha svettato al primo posto nel medagliere permettendo altresì ad Asia di salire al vertice mondiale di categoria: un’ascesa sorprendente che certifica definitivamente il suo straordinario talento. Lo sport fiorentino ha brillato in questa manifestazione pure con il giovane Leonardo Ulquinaku, atleta dell’Accademia Sestese di Karate Shotokan, che ha conquistato un promettente settimo posto, confrontandosi con i migliori d’Europa, molti dei quali più anziani e più esperti di lui. Nato in Italia ma ancora cittadino albanese, Leonardo ha gareggiato sotto la bandiera del suo Paese, rappresentandolo con grande onore per la gioia del maestro Leonardo Marchi che lo allena. A guidare la delegazione italiana era stata incaricata la fiorentina Alessia Coppola Neri, già atleta e ora consigliere federale, insieme a due tecnici, anch’essi gigliati: Tiziana Costa nel kata, e Francesco Puleo nel kumite; quest’ultimo nominato in questi giorni pure allenatore responsabile della Nazionale under 21.

Con il suo straordinario contributo Firenze si conferma così come una delle capitali italiane di questo sport alimentando ogni anno il proprio albo d’oro con nuovi successi e trionfi.

f.m.