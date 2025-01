Karate. Brillano a Porto Recanati gli atleti del maestro Tarulli

Incetta di medaglie per il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli. Il palasport di Porto Recanati ha ospitato il 15° Trofeo di karate giovanile, organizzato dal Cento sportivo educativo nazionale Marche in collaborazione con il comitato Csen Macerata e l’associazione sportiva Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli. Al palazzetto si sono presentati circa 200 atleti tra i 5 e gli 11 anni provenienti dalle Marche e dalle regioni limitrofe. Tra le quattordici società partecipanti, il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli, che opera con i corsi di karate da oltre 10 anni alla palestra Diaz di Porto Recanati, ha schierato sul tatami 32 atleti, delle varie sezioni, la stessa Porto Recanati, Tolentino e Ripe San Ginesio, conquistando 58 medaglie (12 oro, 18 argento e 28 bronzo) nelle varie categorie. Ciò ha contribuito alla conquista del primo posto nella classifica società. Il maestro Fabrizio Tarulli, come responsabile arbitri Csen della regione Marche, ha convocato per questo evento sedici ufficiali di gara Csen. Soddisfatto il direttore tecnico Tarulli e lo staff tecnico per la riuscita della manifestazione.

"Dopo questo successo, i nostri atleti – conclude il maestro – sono pronti per la 15ª Coppa di Karate città di Tolentino che si svolgerà il 16 marzo al palasport Chierici di Tolentino".