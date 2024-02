Karate. Coppa della Befana: brilla l’Asd Shinan. Pioggia di medaglie, 19 su 31 partecipanti. Quattri gli ori e i bronzi. Undici argenti

Grande vittoria, alla quindicesima edizione della Coppa della Befana, per la ‘squadra’ dell’Asd Shinan karate Kai (nella foto), della quale hanno fatto parte anche atleti della Bulletta Castelnuovo e della Asd Karate Val d’Arbia. Dopo ripetute prove di kata (forme tipo) a eliminazione diretta con ripescaggio e finale tra i vincitori di poules per la determinazione degli assoluti, è arrivato il primo posto nel Trofeo per società, con un bottino di ben 19 medaglie su 31 partecipanti, suddivise in 4 ori, 11 argenti e 4 bronzi. Per l’Asd Shinan karate Kai si è trattato della tredicesima vittoria della prestigiosa competizione, che quest’anno ha registrato la partecipazione di oltre 180 atleti e si è svolta nel palazzetto di Impruneta, Firenze. Si sono messi al collo la medaglia d’oro Giulia Morrocchi, assoluto verde/blu categoria D4; Gabriele Mariotti, assoluto gialla B2; Paolo Santioli, gialla A2; Soledad Tinturini bianca D1. Medaglia d’argento, invece, per Diletta Borghi, assoluto bianca pulcini; Alessandro Leta, assoluto gialla D2; Francesco Venezia, assoluto verde/blu D4; Mirta Fiori, assoluto bianca B1; Antonio Morana, gialla C2; Andrea Vigni, gialla C2; Lorenzo Burroni, gialla B2; Cristian Becatti, assoluto gialla B2; Mirko Giannichedda, gialla A2, Leonardo Ceccarelli, gialla A2; Matteo Bechi, assoluto gialla C1. Sul terzo gradino del pdio Emma Moltalto, assoluto gialla C2; Aleandro Gjokeja, assoluto bianca A1; Leonardo Quercioli, gialla A2; Thiago Tinturini, gialla A2.