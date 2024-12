Karate. Garofalo e Ballardini, è doppio oro

È di due medaglie d’oro il bottino del Fight Club Ravenna, capitanato dal tecnico Erik Fellini, all’Enjoy the fight disputato a Bagno a Ripoli. Nel settore ‘grappling’, in 1’04", la vittoria per sottomissione l’ha conquistata Giulia Garofalo (foto). Nella disciplina arti marziali miste K1, Lucia Ballardini ha vinto tutti i round, dominando gli incontri sia tecnicamente che fisicamente. Molto buona anche la performance di Andrea Piccinini, che sconfitto ai punti in uno spettacolare match nella disciplina Arti marziali miste a contatto pieno. Buone infine le prestazioni di Natay Gurioli ed Fabio Finelli. A Vignola invece Valerio Gnani (3° dan) , Ettore Rinaldi (1° dan) e Giuseppe Stanganelli (1° dan) hanno superato con successo gli esami per il conseguimento della cintura nera federale.