Karate, ha fatto centro lo stage a San Severino

Il Fratini karate Team che comprende, oltre alla sede di Pollenza, anche i distaccamenti di San Severino e Fiuminata, ha organizzato lo stage tenuto dal maestro Fabio Leoni (cintura nera 7° Dan) della Jka, sullo stile Shotokan tradizionale. Poi ci sono stati gli esami per il passaggio di cintura e poi durante il "Porte Aperte" il pubblico ha potuto sperimentare le tecniche base della disciplina. A guidare gli allievi il maestro Renato Fratini (6° Dan) che insegna nella sede di Pollenza coi collaboratori Andrea Morelli (3° Dan) e Andrea Mennichelli (3° Dan) per quelle di San Severino e Fiuminata. A San Severino i corsi riprenderanno a settembre nella palestra della scuola media. Gli organizzatori ringraziano il Comune di San Severino, che ha messo a disposizione la palestra, e l’assessore Paolo Paoloni. Per informazioni sui corsi che inizieranno a settembre rivolgersi ad Andrea Morelli (338 2426665).