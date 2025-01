Karate. Il centro Rimini-Cervia protagonista in Veneto nel kata e kumite

Centro karate Rimini-Cervia protagonista al Trofeo Veneto Gattamelata, schierando i propri atleti dal più piccolo classe 2017 al più grande classe 1967, preparati dai maestri Livio Montuori, Gianpaolo Vallorani e Simone Montuori. Si sono confrontati nelle specialità del combattimento (kumite), della forma (kata) e del combattimento simulato per i più piccoli.

Davide Vallorani (classe 2013) ha vinto l’oro nel kumite e l’argento nel kata, Eva Gennaretti (classe 2015) si è aggiudicata l’argento nel kata e nel kumite, Leone Meliconi (classe 2017) il bronzo nel kata, mentre Riccardo Montanari (classe 2015) ha calato il tris con l’argento nel kata, l’oro nel combattimento simulato e il bronzo nel kumite.

Argento per Emis Kashari (classe 2015) nel kumite, bronzo per Leonardo Cardamone (classe 2017) nel kata. Medaglie d’oro nel combattimento simulato per Riccardo Savino (classe 2017) e bronzo nel kata, e oro a squadre nel kata per Letizia Fede (classe 1997), Vittoria Crosara (classe 2005) e Sara Bianchi (classe 1990). Sul gradino più alto del podio è salito anche Gianpaolo Vallorani (classe 1967) nel kata.