Karate Kai Shotokan. La stella d’argento del Coni alla società civitanovese

Stella d’argento al merito sportivo per l’associazione Karate-Kai Shotokan. Il riconoscimento è per l’associazione sportiva presieduta da Umberto Tocchetto, che vanta 45 anni di attività: ufficialmente fondata nel 1981, di fatto era già attiva dal 1979. "Grazie a tutte le persone che a vario titolo hanno partecipato alla vita del nostro sodalizio permettendo il raggiungimento di questo prestigioso risultato, punto di arrivo e partenza della nostra attività" sono le parole di Tocchetto. È stato Fabio Luna, presidente Coni Marche, a consegnare il prestigioso riconoscimento nel corso di una serata che si è svolta a Macerata. L’associazione ha tra gli obiettivi quello di promuovere, diffondere, tutelare e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all’attività del karate.