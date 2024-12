Karate: nella prima tappa di qualificazione valida ai fini del ranking nazionale della fedika. Giacomo Felice Serrao trionfa a Rovigo e ’vede’ la maglia della Nazionale italiana

Giacomo Felice Serrao è salito sul gradino più alto del podio a Rovigo nella prima tappa di qualificazione valida ai fini del ranking nazionale della Fedika (Federazione nazionale italiana karate). Questa tappa del nord Italia ha radunato centinaia di atleti per le prime convocazioni al fine di entrare nella Nazionale Fedika di karate. L’atleta massese, soprannominato l’"Apuano d’Oro", si è imposto sul tatami veneto strabiliando i giudici ed entrando di diritto ai vertici del ranking italiano con buone speranze di conseguenza di indossare la maglia azzurra. Con lui a Rovigo c’era naturalmente il padre Massimo, maestro 6° Dan e suo insegnante.

Si è chiuso così, nel migliore dei modi, un anno pieno di vittorie nazionali e internazionali per Giacomo Felice. Serrao recentemente aveva fatto parlare di sé sia in Polonia che in Romania per l’European karate tour in cui aveva sfiorato il podio. "Chiudiamo l’anno con grande soddisfazione – ha ribadito il tecnico nonchè padre –. Ormai le vittorie nazionali ci stanno un po’ strette e abbiamo bisogno di un impegno maggiore specialmente in Europa, magari sostenuti da una grande federazione come la Fedika". Il team del Tempio Massimo continua incessantemente a sfornare atleti di alto livello presso il quartier generale sito in via Sotto i Poggi a Massa dove rimangono sempre aperte le iscrizioni ai corsi, anche in lingua inglese. Chi volesse informazioni a riguardo può telefonare al numero 348 2854822.

Gianluca Bondielli