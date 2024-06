Karate. Oltre quaranta ragazzi hanno superato l’esame di cintura. Il Maestro De Luca: "La preparazione dura per un anno»

Oltre quaranta ragazzi, dai più piccoli ai più grandi nel pomeriggio di lunedì scorso, hanno superato l’esame di karate per conquistare una nuova cintura. Una grande festa alla Polisportiva Mens Sana 1871 dove tanti atleti hanno scritto un nuovo capitolo della propria vita sportiva, conseguendo l’esame della cintura, un momento tanto atteso per il quale ci si prepara tutto l’anno. A consegnare le pergamene è stato il Sensei, cintura di sesto dan, Antonio De Luca. Tra gli atleti premiati anche l’ottima Azzurra Banfi, reduce dal successo ottenuto con la conquista della medaglia di bronzo negli ultimi Campionati Italiani, per i quali si è guadagnata la cintura nera di primo dan, riservata solo agli atleti agonisti che riescono a portare a casa importanti titoli sportivi. Una grande soddisfazione contornata da una numerosa partecipazione, che denota come la sezione karate della Polisportiva Mens Sana 1871 stia crescendo, portando avanti i valori etici e sportivi di una disciplina nobile come questa.

"Il superamento della cintura – commenta il Maestro Antonio De Luca - è un momento importante, sia per i ragazzi più piccoli, ma anche per quelli più grandi. Ci si prepara tutto l’anno per questo evento e soprattutto è il raggiungimento di un obiettivo sportivo e anche di crescita". Per De Luca è un traguardo che arriva da lontano e dagli allenamenti degli ultimi mesi. "Abbiamo passato un anno importante, dai bambini dai 4 ai 5 anni, fino agli over. Quest’anno abbiamo raggiunto degli ottimi risultati, sia sotto il profilo agonistico che sotto il profilo dei numeri. Finalmente siamo tornati ai numeri precedenti alla pandemia – ha concluso il Maestro De Luca un risultato per niente scontato e che ci premia dell’ottimo lavoro improntato dalla sezione Karate".