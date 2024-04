Karate. Pagni agli Europei con la maglia azzurra

Grande soddisfazione alla Jka La Spezia per l’ingresso dello spezzino Marco Pagni, cintura nera secondo dan, nella squadra nazionale italiana che parteciperà ai Campionati europei di karate tradizionale della Japan Karate Association Word Federation in programma oggi a Gand, in Belgio. In lizza le rappresentanze dei migliori atleti, selezionati, come Pagni, nelle rispettive nazioni. La Japan Karate Association Word Federation ha il proprio quartier generale a Tokyo ed è presente in tutto il mondo, in 160 Paesi. Marco Pagni è stato selezionato nella categoria juniores dal maestro Takeshi Naito (cintura nera 9° dan, responsabile per l’Italia della Jka) grazie ai risultati conseguiti salendo ogni anno sul podio dei campionati italiani, sia nella specialità kata, che nel kumite. La società Jka La Spezia, guidata dal maestro Paolo Caruana, cintura nera quinto dan, istruttore ed arbitro internazionale, coadiuvato dall’istruttore Paolo Pagni (cintura nera terzo dan, campione italiano in carica nella categoria Master e padre di Marco) ha comunque in serbo altri giovani atleti, che si stanno preparando per affiancare Marco nelle prossime competizioni nazionali.

Il sodalizio spezzino svolge i corsi e gli allenamenti il lunedì e il venerdì al PalaMariotti (info al 335 5279561), e intende divulgare attraverso i propri istruttori e maestri, ma anche per mezzo degli atleti e delle loro famiglie, i principi educativi del karate tradizionale. "Per formare le nuove generazioni – spiega Caruana – attraverso la valorizzazione e la crescita personale dell’individuo, fondata sulla responsabilità, il senso del dovere e del rispetto reciproco e sull’impegno quotidiano finalizzato al conseguimento dei risultati".

Marco Magi