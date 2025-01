Karate. Per il maestro. Gianni De Santis è arrivato il 7° Dan

Gianni De Santis (nella foto), maestro di Karate della Polisportiva Mens Sana 1871, ha conquistato il 7° Dan. La Fijikam ha voluto consegnare questo importante riconoscimento per la sua dedizione e passione nell’insegnamento della nobile disciplina. Il 7° Dan, infatti, non è un titolo qualsiasi, ma viene conquistato da quelle persone meritevoli che si sono distinte, non solo per il loro impegno nella tecnica del Karate, ma anche nell’insegnamento della sua disciplina e dei suoi valori. Per questo, nei giorni scorsi, il presidente della Polisportiva, Antonio Saccone ha voluto celebrare questo traguardo insieme agli atleti della Mens Sana Karate. "Nella vita – commentano dalla la sezione Karate – e nello sport ci sono traguardi e obiettivi da raggiungere. Nel karate si inizia un percorso che dura praticamente per sempre, o perlomeno fino a quando lo si pratica, fatto di alti e bassi.. Durante questo percorso c’è poi chi sceglie, non solo di migliorare sé stesso, ma soprattutto gli altri, trasmettendo il proprio sapere affinché gli allievi siano migliori del maestro. Ecco, Gianni De Santis, incarna perfettamente tutto ciò. Il raggiungimento del 7 Dan è un traguardo importantissimo che la Fijlkam ha voluto assegnare al maestro De Santis, prima ottimo atleta e poi abilissimo tecnico della Mens Sana 1871. E’ il riconoscimento a chi ha dedicato la propria esperienza al servizio degli atleti. Ecco perché tutta la Polisportiva è orgogliosa di questo importante riconoscimento a un suo tecnico di così alto profilo".